لجنة أمن ولاية الخرطوم ترفض طلب مسيرة تيار (نصرة الشريعة)

التاريخ: 28-أبريل-2019 فى : أخبار 15 مشاهدة رفضت لجنة أمن ولاية الخرطوم الطلب المقدم من تيار(نصرة الشريعة) والخاص بالتصديق لهم بإذن مسيرة مليونية، كان مقرراً لها يوم غدِ الإثنين. Advertisements وقال مصدر بإعلام شرطة الوﻻية بحسب الصيحة الآن – إن اللجنة لم تصادق على الطلب في الظروف الراهنة لدواعي أمنية وتأمينية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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