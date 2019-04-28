الهلال يحطم هلال كادوقلي ويمنح الثنائي تأشيرة النخبة

التاريخ: 28-أبريل-2019 فى : رياضة 9 مشاهدة حول الهلال تأخره بهدف إلى فوز بثلاثة أهداف لهدف، على حساب مضيفه هلال كادوقلي في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشر للممتاز في مرحلته الأولى والذي جرى عصر اليوم بكادوقلي، انهى هلال كادوقلي الشوط الأول متقدماً بهدف أسامة راشد وسجل ثلاثية الهلال في الشوط الثاني ولاء الدين موسى هدفين وهدف للكونغولي ادريسا أمبومبو وانفرد الهلال بصدارة المجموعة الثانية بـ31 نقطة وتجمد أسود الجبال في 15 نقطة وتدحرج إلى دوري الهبوط في الوقت الذي استفاد فيه فريقي الشرطة القضارف ومريخ الفاشر من النتيجة وتأهلا لدوري النخبة بـ17 نقطة لكل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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