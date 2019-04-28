جماعات دينية ترفض المشاركة في مسيرة عبدالحي يوسف بالإثنين

أعلنت طوائف وجماعات دينية في السودان، يوم الأحد، رفضها القاطع للدعوات التي أطلقها الشيخ د.عبد الحي يوسف، للخروج في مسيرة ما يُسمى “نصرة الشريعة”، الإثنين، معتبرة أنها دعوة للفتنة باسم الدين.

ودعت هيئة محامي دارفور في السودان إلى مقاضاة من وصفته بـ”المتكسب بالدين” عبدالحي يوسف؛ على خلفية دوره في مخطط لإثارة الفوضى الشاملة، وإحداث البلبلة والفتنة الجنائية بالبلاد.

وذكر الوزير السابق، والقيادي البارز في جماعة أنصار السنة المحمدية، الخير النور المبارك، أن جماعته ترى في وقت الفتن على المسلمين عدم الاندفاع والحرص على ما يجمع المسلمين ولا يفرقهم.

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ونفى بحسب الشروق – أن تكون جماعته قد أيدت المسيرة في وقت سابق، موضحاً أن ورود اسم الرئيس العام لـ”أنصار السنة” بالسودان، الشيخ إسماعيل عثمان، ضمن المتقدمين لمسيرة الغد، تم دون موافقته، وأن منظميها لم يرجعوا لقيادة الجماعة.

بدوره، أعلن الداعية الإسلامي د. مهران ماهر عثمان رفضه لمسيرة عبدالحي يوسف، موضحاً أن الوقت الحالي غير مناسب للمسيرة؛ لأنها توصل رسالة مفادها أن المعتصمين ضد الشريعة و”هذا باطل”.

ومنذ الأسبوع الماضي، يقود عبدالحي يوسف حملة تحريضية للخروج في مسيرة تستهدف القصر الرئاسي بالخرطوم، تحت مسمى “نصرة الشريعة”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)