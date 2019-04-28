الإمارات تودع 250 مليون دولار في بنك السودان

أعلنت الإمارات، يوم الأحد، توقيع عقد مع البنك المركزي السوداني لإيداع 250 مليون دولار في البنك الحكومي، كجزء من حزمة مساعدات تعهّدت بها أبوظبي والرياض للسودان الذي يشهد انتقال السلطة بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

ووقع الاتفاقية من الجانب الإماراتي مدير عام “صندوق أبوظبي للتنمية” الحكومي، محمد سيف السويدي، وعن الجانب السوداني المديرة العامة للأسواق المالية في بنك السودان المركزي، آمنة ميرغني حسن التوم، بحسب الشروق نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وقال السويدي “تحرص قيادتنا الرشيدة على دعم الاقتصاد السوداني والحفاظ على استقراره المالي والنقدي”، مضيفاً أن العلاقات بين دولة الإمارات والسودان “تعتبر نموذجاً يحتذى به للعلاقات الأخوية بين الدول الشقيقة”، حسب ما نقلت عنه الوكالة.

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كما نقلت عن ميرغني “تقدير السودان للجهود التي تبذلها دولة الإمارات في سبيل مساعدة السودان على النهوض بالاقتصاد وتجاوز التحديات المالية والاقتصادية”، معتبرة أن الوديعة “جاءت في توقيت هام”.

وكانت الإمارات والسعودية أعلنتا قبل أسبوع تقديم دعم مالي قيمته ثلاثة مليارات دولار للسودان.

وقال بيان مشترك إن البلدين سيقومان بـ”تقديم حزمة مشتركة من المساعدات لجمهورية السودان، يصل إجمالي مبالغها إلى ثلاثة مليارات دولار، منها 500 مليون دولار مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي لتقوية مركزه المالي.

والـ250 مليون دولار التي أعلنت عنها الإمارات يوم الأحد هي حصّتها من وديعة الـ500 مليون دولار التي تعهدت بتقديمها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)