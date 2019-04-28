تخفيض ساعات العمل خلال رمضان

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أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن تخفيض ساعات العمل الرسمية بمقدار ساعة في اليوم خلال شهر رمضان المعظم للعاملين بالخدمة المدنية القومية، لتكون بداية دوام العمل للموظفين من السابعة والنصف صباحاً وحتى الثانية والنصف ظهراً بحسب ما نقلته الشروق.

ويكون دوام العمل للعمال في الخدمة المدنية القومية من الساعة السابعة صباحاً وحتى الثانية والنصف ظهراً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)