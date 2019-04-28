حل المجلس الدعوي بالبحر الأحمر

أصدر والي البحر الأحمر المكلف اللواء ركن عصام الدين عبد الفراج القرار الولائي رقم { 55 }للعام ٢٠١٩ الخاص بحل مجلس تنسيق العمل الدعوي وإعفاء رئيس وأعضاء المجلس. كما أصدر الوالي المكلف بحسب سونا – القرار رقم { 56}لذات العام الخاص بحل مجلس الصلح والسلم الاجتماعي بالولاية وإعفاء رئيس وأعضاء المجلس، وذلك عملاً بالسلطات المخولة له بموجب التكليف الصادر من المجلس العسكري الانتقالي مقروءآ مع المادة. ٥/ها من قانون الطوارئ لسنة ١٩٢٧م. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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