مجمع الفقه يهيب بالمواطنين تحري رؤية الهلال

يعقد مجلس مجمع الفقه الإسلامي اجتماعا مساء الأحد ٥ مايو٢٠١٩م لتحري رؤية هلال رمضان ١٤٤٠ للعام الهجري، وأهاب المجمع بحسب سونا – بجميع المسلمين تحري الهلال وإبلاغ أقرب محكمة لإثبات الشهادة في حالة رؤيته.

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يذكر أن مجمع الفقه الإسلامي قد تحرى هلال شعبان ١٤٤٠ هجري يوم الجمعة ٢٩رجب ١٤٤٠هـ يوافقه ٥ أبريل ٢٠١٩م ولم تثبت رؤيته. كما لم يرد للمجمع من داخل وخارج البلاد ثبوت رؤية هلال شعبان في تلك الليلة.

عليه فإن يوم الأحد ٧أبريل ٢٠١٩م كان غرة شعبان ١٤٤٠هـ ، وهذا متوافق مع ما أعلنته معظم الدول الإسلامية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)