اتفاق على تشكيل مجلس سيادي مشترك

أعلن قياديون في تحالف إعلان قوى الحرية والتغيير، عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع المجلس العسكري الانتقالي لتشكيل مجلس سيادي مشترك من العسكريين والمدنيين، وينتظر أن تستمر الاجتماعات بين الجانبين، يوم الأحد، لتحديد نسب المشاركة بالمجلس وصلاحياته.

وجرى الاتفاق على تشكيل المجلس المشترك بعد اجتماع ضم المجلس العسكري ووفداً من قوى الحرية والتغيير.

واعتبر عضو الوفد المفاوض عن قوى التغيير عمر الدقير، أنه تم تجاوز أكبر نقطة خلافية بين الطرفين.

ووصف عضو الوفد أحمد الربيع، في تصريحات لـ”بي بي سي”، هذه الخطوة بالجيدة باعتبارها تمثل أحد مطالب المحتجين.

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ومن المقرر أن تستمر الاجتماعات بين لجنة التفاوض الممثلة لقوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكري، الأحد، لتحديد نسبة المشاركة في المجلس السيادي وصلاحياته.

وقال الربيع إنه في حال تخطي هذه العقبة سيكون الطريق ممهداً للتوصل إلى اتفاق شامل في ظل عدم وجود مشكلات كبيرة في بقية القضايا الخلافية الأخرى.

وفي السياق، أبلغ عضو لجنة المفاوضات من جانب التحالف مدني عباس “بي بي سي”، أن المفاوضات بشأن تشكيل مجلس السيادة أحرزت “تقدماً ملموساً”.

وأشار إلى أن هناك رغبة لدى الطرفين لتحقيق “تطلعات الشعب السوداني”، مضيفاً أن الاتجاه السائد هو تشكيل مجلس سيادة مشترك بين الطرفين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)