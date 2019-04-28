القضارف : لجنة لحصر أصول ودور حزب المؤتمر الوطني

شكل المدير التنفيذي لمحلية المفازة بولاية القضارف عزالدين الإمام لجنة أمنية لحصر دور وأصول حزب المؤتمر الوطني بالمحلية وذلك بناءاً على توجهات حكومة الولاية. وأوضح المدير التنفيذي أن اللجنة ستعمل على إستلام دار المؤتمر الوطني والواجهات ذات الصلة بالحزب على أن ترفع تقريرها خلال الأيام المقبلة. Advertisements جدد الإمام بحسب وكالة السودان للأنباء – فى إجتماع مع أصحاب المخابز يوم الأحد اهتمامة بتحسين معاش الناس وتعزيز الأمن والاستقرار بالمحلية مشيراً إلى أن المحلية سعت لمعالجة نقص السلع الاستراتيجية كالدقيق والوقود مبيناً أن زيارته للولاية مؤخراً ولقائه مع الجهات ذات الصلة أسفرت عن زيادة حصة المحلية من السلعتين ، مما يدلل على استقرار هذه السلعة الضرورية فى غضون الأيام المقبلة داعياً لتضافر الجهود لبسط الأمن والاستقرار بالمحلية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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