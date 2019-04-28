البحر الأحمر: حجز وديعة بقيمة ملياري جنيه لحزب المؤتمر الوطني

قالت اللجنة المكلفة بالتحفظ على أصول وممتلكات حزب المؤتمر الوطني بولاية البحر الأحمر، إنها تحفظت على دار حزب المؤتمر الوطني بحي المطار، وعدد من الممتلكات، وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة المستشار عبد المنعم عثمان، في تصريحات حسب صحفية التيار أمس السبت إن اللجنة حجزت (23) عربة، (16) تعمل كاستثمار للحزب ، و(7) عربات مستقلة من قبل قيادات بالوطني، وكشف عثمان عن حجز وديعة بمبلغ (2) مليار جنيه، قائلاً: “قام أحد منسوبيهم بسحبها ولكن اللجنة عملت على إرجاعها”، وأشار إلى الحجز على اتحاد الطلاب وأمانة الشباب التي قام أحد منسوبيها ببيع أصولها في السوق بمبلغ يفوق الخمسين ألف جنيه وتمت استعادة الأصول المباعة – على حسب قوله – مضيفاً: “تم أيضاً استرداد مبلغ يقدر بـ(650) ألف جنيه بعد أن تم سحبه بواسطة أحد منسوبي الوطني من أحد البنوك لكن الاستخبارات والشرطة الأمنية استردته”، وأفاد الناطق الرسمي باسم اللجنة أنه تمت مخاطبة الشرطة بخصوص (313) موتر سيكل تتبع لحزب المؤتمر الوطني عن أوراقها وملكيتها وأفادت الشرطة أنه تم تمليك عدد كبير من منسوبي الحزب وتبقى القليل الذي لم يمتلك وطالب المستشار منسوبي الحزب بمقابلة اللجنة وشرح كيفية تمليك الموتر، وذكرت اللجنة أن العمل جارٍ الآن لمراجعة شركة الثغر، واتحاد المرأة، وجاري التحقق من بعض المؤسسات الأخرى، ودعت اللجنة المواطنين للمساعدة في التبليغ الفوري للمتورطين في أي عملية فساد.