متظلمو الخارجية ينظمون وقفة احتجاجية يسيرون موكباً أمام القيادة العامة

سيَّر نهار أمس السبت، مجموعة من الشباب الذين كانوا قد تقدموا لشغل وظائف الخبرات دبلوماسيين بوزارة الخارجية -مستشارين، وسكرتيرين أوائل- ولم يتم استيعابهم؛ رغم اجتيازهم للامتحانات.

وتَحرَّك موكب خبرات متظلمي وزارة الخارجية ومفوضية الخدمة -كما أسموا أنفسهم في بيانهم الذي أعلنوا عنه منذ يوم أمس- من أمام مباني وزارة الخارجية حتى وصل إلى موقع الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش.

وقال الدكتور نجم الدين السنوسي ، الذي تحدث باسم الموكب: “رسالتنا التي أردنا أن نوصلها أنه لن تكون هناك محسوبية، أو حزبية، أو عصبية وجهوية في الوظائف العامة بالدولة بعد الآن”، مضيفاً؛ أن مسيرة العمل الدبلوماسي في السودان حفلت بالعديد من الأسماء المضيئة، مشيراً إلى أنهم كانوا، ولا زالوا؛ يأملون أن يكونوا امتدادا لأولئك العمالقة وأساتذة الدبلوماسية كالمحجوب ومنصور خالد وغيرهم.