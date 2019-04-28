أودعت الإمارات 250 مليون دولار في بنك السودان المركزي، لدعم السياسة المالية للخرطوم وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في السودان. الإمارات تودع ربع مليار دولار في بنك السودان المركزي السعودية والإمارات تقدمان دعما للشعب السوداني بمبلغ 3 مليارات دولار وذكرت وكالة "وام" أن "صندوق أبوظبي للتنمية" وقع اليوم اتفاقا مع بنك السودان المركزي، يتم بموجبه إيداع 250 مليون دولار لدى الخرطوم. ‎وتأتي الوديعة جزءا من حزمة مساعدات مشتركة أقرتها الإمارات والسعودية للسودان بقيمة 3 مليارات دولار لدعم الاقتصاد السوداني. ‎وكان "صندوق أبوظبي للتنمية" قد وقع في يناير 2017 اتفاقا مع البنك المركزي السوداني أودع بموجبه 400 مليون دولار، في بنك السودان المركزي.

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