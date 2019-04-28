الكويت: أسعار النفط الحالية "عادلة" وملتزمون باتفاق خفض الإنتاج

وأضاف الشيخ طلال - فى تصريحات للصحفيين على هامش احتفال وزارة النفط الكويتية، اليوم الأحد، بحصول موقع الوزارة الإلكترونى على درع التميز الذهبى لعام 2019 عن فئة الوزارات على مستوى الوطن العربى -، أن العوامل الجيوسياسية تلعب دورا مهما فى أسعار النفط، لافتا إلى أن أسعار النفط شهدت دعما خلال الشهر الأخير، لانخفاض المخزون الأمريكى من المنتجات البترولية المختلفة، بواقع نحو مليون برميل فى الأسبوع.
وأضاف أن وزير النفط الكويتى ومحافظ الكويت فى (أوبك)، لديهما الرؤية فيما يتعلق بالإجراءات التى سيتم الاتفاق عليها فى اجتماع المنظمة المقرر عقده بعد أسبوعين.
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