خامنئى يدعو لحملة ضد الأسلحة غير القانونية بعد حادث إطلاق نار على رجل دين

ونقل الموقع الإلكترونى لخامنئى، عنه قوله لكبار مسئولى الشرطة "فى بعض الدول مثل الولايات المتحدة تباع الأسلحة دون قيود لصالح مافيا صناعة الأسلحة وهذا يسبب مشكلات للناس".
وأضاف "ولكن فى بلدنا لا توجد مثل هذه المشكلة كما أن بيع الأسلحة محظور". ونادى بضرورة منع الناس من الحصول على أسلحة نارية بشكل غير قانوني.
وقالت الشرطة اليوم الأحد إن المشتبه بقتله رجل دين يبلغ من العمر 46 عاما فى مدينة همدان بغرب إيران لقى حتفه خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة. وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن دافع المشتبه به غير معروف.
وقال خامنئى "قاتل.. رجل الدين فى همدان نشر صورا ومعه أربعة أنواع من الأسلحة على صفحته على إنستجرام. واجب الشرطة مكافحة مثل هذه القضايا".
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