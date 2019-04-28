مانشستر سيتي ينتزع صدارة الدوري الانجليزي بهدف ضد بيرنلي

حقق مانشستر سيتي فوزاً غالياً على بيرنلي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب "تيرف مور"، ضمن منافسات الجولة الـ36 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

جاء هدف مانشستر سيتي الوحيد عن طريق سيرجيو أجويرو في الدقيقة 63 من عمر المباراة.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 92 نقطة في صدارة الدوري الانجليزي متفوقاً بفارق نقطة واحدة على ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح الذي تراجع للمركز الثاني، بينما توقف رصيد بيرنلي عند 40 نقطة في المركز الـ 15.

تشكيل مانشستر سيتي ضد بيرنلي جاء كالتالي، إيديرسون في حراسة المرمى - ووكر - كومباني - لابورت - زينتشينكو - ديفيد سيلفا - جوندوجان - برناردو سيلفا - أجويرو - سترلينج - ساني.

في حين جاء تشكيل بيرنلي ضد مانشستر سيتي كالتالي، هيتون في حراسة المرمى - لوتون - مي - تاركوفسكي - تايلور - كورك - ويستوود - هندريك - ماكنيل - بارنز - كريستوفر وود.