الحظر الأمريكي على نفط فنزويلا يدخل حيز التنفيذ رسمياً

دخل الحظر الأمريكي على النفط الفنزويلي حيز التنفيذ، الأحد، في مسعى للإطاحة بحكم الرئيس نيكولاس مادورو، عبر استهداف شريان الحياة الاقتصادي للبلاد.

ودخل الحظر حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 04:01 بتوقيت غرينيتش، ويمنع كل شركة أمريكية شراء النفط من شركة النفط الوطنية في فنزويلا، أو من إحدى الشركات التابعة لها، بحسب موقع قناة "الحرة" الأمريكية.

ويمنع الحظر كذلك، كل كيان أجنبي من استخدام النظام المصرفي الأمريكي للتزود بالذهب الفنزويلي الأسود.

والجمعة الماضية، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات مالية على وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي أرييسا، لاعتباره "عنصرا في نظام غير شرعي" في إشارة إلى نظام الرئيس نيكولاس مادورو.

وجمدت وزارة الخزانة الأمريكية، أية أصول قد يمتلكها أرييسا، في الولايات المتحدة، كما أنها وضعت الدبلوماسي الفنزويلي على لائحتها السوداء للعقوبات المالية.

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يشار أن ثلاثة أرباع عائدات فنزويلا النفطية، كانت تأتي من زبائن من الولايات المتحدة، وفق الإعلام الأمريكي.

وتراجع إنتاج فنزويلا النفطي، إلى متوسط 780 ألف برميل يوميا في مارس/ آذار الماضي، مقارنة مع قرابة مليوني برميل يوميا بنهاية 2017، بحسب أرقام لـ "أوبك".

وتشهد فنزويلا توترا منذ 23 يناير الماضي، إثر زعم خوان غوايدو، رئيس البرلمان وزعيم المعارضة، حقه في تولي الرئاسة مؤقتا، إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

وسرعان ما اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ "غوايدو" رئيسا انتقاليا لفنزويلا، وتبعته كندا ودول من أمريكا اللاتينية وأوروبا، فيما أيدت بلدان بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.