أخبار لا تفوتك| مبعوث موريتاني للبلاد.. ورسائل من المعارضة (موجز)

خلال الساعات الماضية، شهدت السودان عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:



الاتحاد الأفريقي يوفد مبعوثاً موريتانياً إلى السودان

اختار الاتحاد الأفريقي الدبلوماسي الموريتاني محمد الحسن ولد لبات ليكون مبعوثه للأزمة التي تضرب السودان منذ الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير.

وقال الاتحاد الأفريقي إن مهمة ولد لبات هي « تقديم مساهمة أفريقية في الجهود التي تقوم بها الأطراف في الأزمة السودانية من أجل وضع أسس مرحلة انتقالية ديمقراطية عاجلة ».

وأكد الاتحاد الأفريقي أن هذه المرحلة الانتقالية يجب أن « تنتهي بالعودة إلى النظام الديمقراطي والحكم المدني » في السودان.

وسبق أن رافق ولد لبات رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد إلى السودان، في مهمة كانت محل ترحيب من طرف مختلف الأطراف في السودان، أجرى خلالها اجتماعات مكثفة في الخرطوم مع قادة المجلس العسكري وقوى في المعارضة قال بعدها إنه بات متفهما للأوضاع في السودان.

الناطق باسم تجمع المهنيين: المجلس العسكري كان متمسكا بالسيادة وهذا مرفوض

قال الناطق الرسمي باسم تجمع "المهنيين السودانيين"، محمد يوسف، إن اجتماع أمس بين المجلس العسكري وقوة الحرية والتغيير تضمن اتفاقا مبدئيا.

وأوضح يوسف أن الاتفاق يقضي بأن مجلس السيادة والرئاسة يكون مشتركا بين الطرفين، بعد أن كان المجلس العسكري متمسكا بالسيادة خلال العملية الانتقالية، لكن هذا مرفوض جملة وتفصيلأ من قبل قوى الحراك".

وأوضح يوسف في حديثه مع برنامج "عالم سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن النسب لم يتم الاتفاق عليها خلال اجتماع أمس، لكن من المفترض أن يطرح هذا الملف خلال اجتماع اليوم، بين المجلس العسكري والحرية والتغيير، لافتا إلى اتفاق قوى الحراك على أشخاص المجلس الرئاسي من المدنيين، لكن لن يتم إعلانها قبل طرح المجلس العسكري أسماء ممثليه داخل المجلس المشترك.

وعن خلاف الطرفين حول مدة الفترة الانتقالية، أكد الناطق باسم تجمع "المهنيين السودانيين، أن "اتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير يعد خطوة هامة جدا، لإزالة الاحتقان وبدء التفاهم، ومن ثم سيكون هناك نقاش موسع بين الجانبين، حول طول الفترة الانتقالية، لكي يتم التوصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف".

قيادي معارض بالسودان يلمح لإمكانية التوصل اليوم لاتفاق نهائي

أعرب القيادي بتجمع المهنيين بالسودان طه عثمان، عن تفاؤله بإمكانية التوصل لاتفاق نهائي بين قوى إعلان الحرية والتغيير وبين المجلس العسكري الانتقالي حول تشكيلة المجلس السيادي في المفاوضات، التي ستجرى بينهما مساء اليوم الأحد.

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وقال عثمان، اليوم الأحد، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، "لم يصل المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير لاتفاق حول إنشاء المجلس السيادي في المفاوضات التي جرت بينهما مساء أمس السبت"، معربا عن " تفاؤله لإمكانية التوصل اليوم لعدد أعضاء والتمثيل المجلس السيادي بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري".

وأضاف عثمان، أن قوى إعلان الحرية والتغيير طرح أن" يكون عدد الأعضاء المدنيين بالمجلس السيادي بعدد 10 أعضاء، بينما يطرح المجلس العسكري أن يكون عدد العسكريين في المجلس السيادي 7 من جنرالات الجيش، فيما يحتل المدنيين، عدد 3 أعضاء فقط".

"أبو ظبي" تعلن تنفيذ أول قرار بشأن السودان

أعلن صندوق أبو ظبي للتنمية، اليوم الأحد، توقيع اتفاقية مع البنك المركزي السوداني، يودع بموجبها الصندوق 250 مليون دولار في البنك المركزي السوداني، بهدف دعم السياسات المالية للبنك وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في السودان.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن "الوديعة تأتي كجزء من حزمة مساعدات مشتركة أقرتها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية للسودان والبالغ قيمتها 3 مليارات دولار أمريكي لدعم الاقتصاد وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوداني".

‎ووقع الاتفاقية عن جانب الصندوق سعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وعن الجانب السوداني سعادة آمنة ميرغني حسن التوم، مدير عام الأسواق المالية في بنك السودان المركزي، وذلك بحضور سعادة خليفة القبيسي نائب مدير عام الصندوق وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين.

وكانت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، أعلنتا تقديم دعم مادي للسودان بقيمة 3 مليارات دولار، وإيداع نصف مليار دولار في البنك المركزي السوداني.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن "السعودية والإمارات تعلنان دعم للسودان بقيمة 3 مليارات دولار"، مضيفة "السعودية والإمارات تودعان نصف مليار دولار في البنك المركزي السوداني".

وأوضحت الوكالة الرسمية، أن "الدعم السعودي الإماراتي يشتمل تلبية الاحتياجات الغذائية والدوائية والنفطية"، مشيرة إلى أن "الوديعة السعودية الإماراتية في البنك المركزي السوداني تستهدف تقوية الجنية السوداني".

"العسكري السوداني": متفائلون بالتوصل إلى نتائج جيدة مع قوى السياسة

قال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، شمس الدين كباشي، إن المجلس متفائل بالتوصل إلى نتائج جيدة من المشاورات مع القوى السياسية" حسبما أفادت قناة "سكاي نيوزعربية" في نبأ عاجل.

