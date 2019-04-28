خطوة سوداينة جديدة نحو انتقال السلطة إلى القوى المدنية

أعلن قادة الحراك المدني في السودان التوصل لاتفاق مبدئي مع المجلس العسكري لتشكيل مجلس انتقالي مدني مشترك لقيادة البلاد، الأحد.
وقال محمد ناجي، عضو تجمع المهنيين السوداني في مقطع فيديو بعد الاجتماع بقادة المجلس العسكري: "توصلنا لتفاهمات تقضي بضرورة تشكيل مجلس سيادي مشترك، يجمع بين الهيئات المدنية والعسكرية، ثم سنبدأ حوارا لتحديد نسبة التمثيل".
من جانبها، أصدرت القوى السياسية والمهنية السودانية بيانا جاء فيه: "بدأنا جولات المحادثات والمفاوضات مع قادة القوات المسلحة للتعبير عن آمالكم المتمثلة في إعلان الحرية والتغيير".
وكان قد أصر قادة الاحتجاجات على تسليم السلطة بشكل سريع للمدنيين، لكن جولة المحادثات هذه أظهرت وجود تنازلات من الجانبين.
ويقود المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس السابق عمر البشير واعتقله، الفترة الانتقالية في السودان منذ أسابيع، ويترأسه عبد الفتاح البرهان.
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