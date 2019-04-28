العتباني: لا بأس من اللجوء لنظام “عسكري مدني”

قال رئيس الجبهة الوطنية للتغيير د. غازي صلاح الدين العتباني، إن الأصل في الحكم مدني ولكن هناك خللاً في بنية الدولة وتماسكها، مشيراً إلى أنه لا بأس من اللجوء إلى نظام عسكري مدني متعاضد يحفظ من الانفلات.

واعتبر العتباني عبر مداخلة على شاشة قناة “الجزيرة مباشر” القطرية، أنه إذا حدث اتفاق بين المجلس العسكري وإعلان قوى الحريه والتغيير وبقية القوى السياسية على نظام هجين فسيكون إنجازاً كبيراً.

وشدد على أن حرية التجمهر والتظاهر حق أصيل لكن الحكمة في الامتناع عن استخدامهما إذا غلب احتمال الصدام وإراقة الدماء.

وقال رئيس الجبهة الوطنية للتغيير”نخطط لإجراء تواصل مع بعض قيادات إعلان الحرية والتغيير لإيجاد طريق وسط”.

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وأكد العتبان أن المجلس العسكري مكون من ضباط وطنيين أكفاء لكن ليس لديهم خبرة سياسية واسعة، والمهم أنهم يمثلون المؤسسة العسكرية وليس فصيلاً بداخلها.

وأضاف “نريد أن نتخلص من الحالة الاستثنائية في أقرب وقت تنتهي بنظام طبيعي تحكم فيه حكومة مدنية بانتخابات حرة ونزيهة”.

ورأى العتباني أن مدة العامين المطروحة من المجلس العسكري مدة مناسبة تقودنا لعهد جديد، لكنها ليست تنزيلاً سماوياً ويمكن تعديلها بالتشاور.

ودعا غازي بحسب ما نقلته الشروق – الأشقاء إلى أن يتعاملوا مع السودان كحالة تاريخية تدعو للنصرة، وقال نحن وقفنا موقفاً مبدئياً وقوياً داخل البرلمان وخارجه ضد التدخلات في المنطقة لأنها تعقد قضايانا.

وهدد العتباني بأن تحالفه سيكون لديه موقف حال اتفاق المجلس العسكري الانتقالي مع قوى الحرية والتغيير دون الرجوع إلى باقي القوى السياسية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)