ملك البحرين يزور فرنسا غدا بدعوة من ماكرون

وذكر بيان للديوان الملكى البحرينى أوردته وكالة أنباء "بنا" أن الملك حمد سيجرى خلال الزيارة مباحثات مع الرئيس الفرنسى تتناول علاقات التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى أهم التطورات الإقليمية والدولية، والقضايا موضع الاهتمام المشترك.
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