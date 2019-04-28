في ذكري ميلاد الفنان المصري نور الشريف.. تعرف علي رسالة ابنته ساره له

قررت سارة ابنة الفنان الراحل نور الشريف، الإحتفال بذكري ميلاد والدها هذا العام بطريقة مختلفة، فوجهت إليه رسالة خاصة عبرت فيها عن مشاعرها و مدي افتقادها له، ونقلها عنها الفنان الكبير صلاح عبدالله تحت عنوان "الحزن اللذيذ"، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

قالت ساره في رسالتها للفنان الراحل: "بابا حبيبي.. كل سنة و إنت طيب و متهني في الجنة.. كل سنة و إنت روحك مرضية.. كل سنة و إنت حي في قلبي.. كل سنة و إنت حبيبي و لحد آخر لحظة في عمري و إنت حبيبي.. ما بيعيديش يوم إلا و أنا بافكر

فيك.. لما باشوف فيلم حلو بابقى عايزة أقولك عليه عشان تشوفه و نتكلم فيه.. لما أسمع موسيقى حلوة لما باعمل أي حاجة بابقى عايزاك تشوفها و تعرفها و أعرف رأيك فيها".

وتابعت: "إنت واحشني قوي و بحبك قوي قوي و رغم إنك مش موجود معانا حبك بيكبر في قلبي كل يوم رغم الغياب.. أنا بقيت أطبخ و طبعاً إنت عارف إني ماكنتش أعرف أعمل حاجة.. كل ما باعمل أكلة و تطلع حلوة دايماً باتمنى إنك تكون لسه موجود معانا عشان

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تدوقها".

وأضافت: "أول مرة دخلت فيها مسرحية بعد ما إنت مشيت كانت صعبة عليا قوي كنت حاساك جنبي روحك مجاورة روحي و غصباً عني لقيتني باعيط كان نفسي تكون فعلاً جنبي الأكيد إنك مشيت بدري قوي.. لسه في حاجات كتير ماعملنهاش مع بعض.. لسه في كتب ما قرينهاش سوا.. لسه في مسرحيات ما روحنهاش مع بعض.. لسه كان في كلام كتييييييير قوي ما قولناهوش.. و لسه في أحضان كتير ما أخدتهاش منك".

وأخيرًا ختمت رسالتها فقالت: "إنت حبيبي.. مشيت و أخدت حتة كبيرة قوي من قلبي و روحي بس اللي بيصبرني إن أنا منك و إن إنت لسه عايش فيا و في مي و في مامي.. عايزة أطمنك إن إحنا الحمدلله كويسين ماتقلقش علينا.. الحاجة الوحيدة اللي ناقصانا وجودك إنت و آنَّا معانا