"العسكري السوداني": متفائلون بالتوصل إلى نتائج جيدة مع قوى السياسة

قال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، شمس الدين كباشي، إن المجلس متفائل بالتوصل إلى نتائج جيدة من المشاورات مع القوى السياسية" حسبما أفادت قناة "سكاي نيوزعربية" في نبأ عاجل.

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