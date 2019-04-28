بوتين يحضر قداس عيد القيامة فى كاتدرائية المسيح المخلص بوسط موسكو

وانضم بوتين إلى القداس بصحبة رئيس وزرائه ديمترى ميدفيديف وزوجة رئيس الوزراء سفيتلانا ميدفيديفا، وعمدة موسكو سيرجى سوبيانين، وعدد من الساسة والنشطاء الاجتماعيين.
وترأس بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل، القداس الذى شارك فيه آلاف المسيحيين الروس وهم يحملون الشموع التى أضيئت من النار المقدسة التى تنبثق سنويا داخل كنيسة القيامة فى مدينة القدس.
ويأتى عيد الفصح عقب صيام طال 49 يوما يمتنع خلالها المسيحيون عن أكل المنتجات الحيوانية، ويعد أحد أهم الأعياد التى يحتفل بها المسيحيون الأرثوذكس فى روسيا لما له من أهمية دينية فى وجدان المسيحيين.
يرمز عيد القيامة إلى قيامة السيد المسيح وانتصاره على الموت وهو ما يمثل للمؤمنين انتصارا للخير على الشر عبر معانى الإخاء والتسامح والوفاء والسلام.
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