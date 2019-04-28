اتفاق إيراني تركي جديد

أعلن مدير مؤسسة الخطوط السكك الحديدية الإيرانية، سعيد رسولي، اليوم الأحد، عن اتفاق بين إيران وتركيا على إطلاق قطار طهران-أنقرة.

وقال سعيد رسولي، في كلمة له خلال اجتماع ثنائي للخطوط الحديدية الإيرانية التركية، إن الربط السككي الجديد بين إيران وتركيا من عين ثريا إلى كارس من شأنه أن يلعب دورا مهما في تعزيز التبادل السككي بين البلدين، وذلك وفقا لوكالة "تسنيم" الدولية للأنباء.

وأضاف، في هذا الشأن يقترح عقد اجتماع على مستوى الخبراء، من أجل تعزيز النقل السككي بين البلدين.

ونوه سعيد رسولي إلى مذكرة التفاهم التي عقدت بين إيران وتركيا وتركمانستان وطاجيكستان وأوزبكستان وكازاخستان لعبور القطار بين هذه الدول، قائلا، سيتم عقب شهر رمضان المبارك عقد اجتماعات لربط أنظمة الاتصال السككي بين إيران وتركيا.

وكشف مدير مؤسسة الخطوط الحديدية الإيرانية عن خطة لتعزيز النقل السككي بين إيران وتركيا من 500 ألف طن، في الوقت الراهن، إلى مليون طن.

وأعلن عن مباحثات حول إطلاق قطار طهران-أنقرة، قائلا، سيتم عقب شهر رمضان المبارك، دراسة هذا الأمر بين الجانبين.