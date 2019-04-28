طائرة "جي 10" الصينية تواجه أخطر مقاتلة فرنسية

أجرى موقع أمريكي مقارنة بين المقاتلة الفرنسية "رافال" والمقاتلة الصينية متعددة المهام تشنغدو (جيه 10)، مشيرا إلى وجود عدة اختلافات بينهما أبرزها فارق السرعة الكبير بين الطائرتين.

وقال موقع "أفياتيا" الأمريكي، إن المقاتلة الصينية "جي 10" تتفوق على المقاتلة الفرنسية في السرعة، مشيرا إلى أن الأولى سرعتها (2 ماخ) ضعف سرعة الصوت (2495 كم / الساعة)، بينما لا تتجاوز سرعة المقاتلة الفرنسية (1.8 ماخ) أو ما يعادل 1912 كم / الساعة.

وفيما يلي 5 مقارنات بين المقاتلتين.

1- يتكون طاقم المقاتلة الصينية من شخص واحد، وكذلك المقاتلة الفرنسية (رافال)، وكلاهما يصنف ضمن الطائرات ذات مقعد واحد.

2- يصل مدى الطائرة الصينية إلى 1850 كيلومترا، بينما يصل مدى المقاتلة الفرنسية رافال إلى 3700 كم.

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3- يمكن للمقاتلة الصينية أن تحلق على ارتفاعات تصل إلى 18 ألف مترا، بينما يمكن للمقاتلة الفرنسية التحليق على ارتفاعات تتجاوز 15 ألف مترا.

4- يمكن للطائرة الصينية أن تغير ارتفاعها بسرعة تصل إلى 300 مترا في الثانية وهي ذات السرعة، تقريبا، التي تحلق بها الطائرة الفرنسية في الاتجاه الرأسي.

5- طول المقاتلة الصينية 15.49 مترا، والمسافة بين الجناحين 9.75 مترا، ووزنها 9.75 طن، بينما يصل طول المقاتلة الفرنسية إلى 15.27 مترا، والمسافة بين الجناحين 10.8 مترا، ووزنها 10.3 طن.