ليستر سيتي يعمق جراح أرسنال بثلاثية مدوية فى الدوري الإنجليزي

بادر يورى تيليمانس بالتسجيل لصالح ليستر سيتى فى الدقيقة 59 قبل أن يضيف جيمى فاردى الهدفين الثانى والثالث فى الدقيقتين 86 و95 من عمر المباراة.
ولعب أرسنال بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 36 بعد طرد لاعبه أينسلى مايتلاند لحصوله على "إنذارين".
ورفع ليستر سيتى رصيده إلى 51 نقطة فى المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى الإنجليزى، بينما توقف رصيد أرسنال عند 66 نقطة، بعدما تذوق مرارة الهزيمة للمباراة الثالثة على التوالى.
جاء تشكيل أرسنال ضد ليستر سيتي كالتالي، لينو فى حراسة المرمى - سوكراتيس - موستافى - كولاسيناك - مخيتاريان - تشاكا - إيوبى - مايتلاند نيلس - توريرا - أوباميانج - لاكازيت.
تشكيل ليستر سيتي ضد أرسنال جاء كالتالي، شمايكل فى حراسة المرمى - إيفانز - ماجواير - بيريرا - بن تشيلويل - ألبريتون - تيليمانس - نديدى - ماديسون - تشودرى - فاردى.
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