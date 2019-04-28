هل تنعش الإقتصاد؟.. مليارات الدولارات على أبواب السودان (تقرير)

عقدت السودان، خلال الفترة الماضية، اتفاقيات تقضي بمنحها مليارات من أجل محاولة استفاقة الاقتصاد السوداني، بعدما شهد تدهور في عهد الرئيس المعزول عمر البشير.

وساهمت الأزمة الاقتصادية في السودان في إشعال فتيل احتجاجات شعبية أدت للإطاحة بالرئيس عمر البشير مطلع الشهر الجاري. ويعاني البلد الذي يبلغ عدد سكانه 40 مليون نسمة من ارتفاع سريع في معدل التضخم ونقص في السيولة والوقود وسلع أساسية أخرى.

فأعلن صندوق أبو ظبي للتنمية، اليوم الأحد، توقيع اتفاقية مع البنك المركزي السوداني، يودع بموجبها الصندوق 250 مليون دولار في البنك المركزي السوداني، بهدف دعم السياسات المالية للبنك وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في السودان.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن "الوديعة تأتي كجزء من حزمة مساعدات مشتركة أقرتها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية للسودان والبالغ قيمتها 3 مليارات دولار أمريكي لدعم الاقتصاد وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوداني".

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ووقع الاتفاقية عن جانب الصندوق سعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وعن الجانب السوداني سعادة آمنة ميرغني حسن التوم، مدير عام الأسواق المالية في بنك السودان المركزي، وذلك بحضور سعادة خليفة القبيسي نائب مدير عام الصندوق وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين.

ومنذ ساعات، ذكرت وكالة السودان للأنباء يوم السبت أن السودان وقع اتفاقا مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الذي يتخذ من الكويت مقرا له، للحصول على قرض قيمته 200 مليون دولار.

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وذكرت الوكالة أن القرض سيستخدم لدعم المشروعات التنموية في السودان دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكانت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، أعلنتا تقديم دعم مادي للسودان بقيمة 3 مليارات دولار، وإيداع نصف مليار دولار في البنك المركزي السوداني.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن "السعودية والإمارات تعلنان دعم للسودان بقيمة 3 مليارات دولار"، مضيفة "السعودية والإمارات تودعان نصف مليار دولار في البنك المركزي السوداني".

وأوضحت الوكالة الرسمية، أن "الدعم السعودي الإماراتي يشتمل تلبية الاحتياجات الغذائية والدوائية والنفطية"، مشيرة إلى أن "الوديعة السعودية الإماراتية في البنك المركزي السوداني تستهدف تقوية الجنية السوداني".