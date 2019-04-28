وقال عثمان، اليوم الأحد، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، "لم يصل المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير لاتفاق حول إنشاء المجلس السيادي في المفاوضات التي جرت بينهما مساء أمس السبت"، معربا عن " تفاؤله لإمكانية التوصل اليوم لعدد أعضاء والتمثيل المجلس السيادي بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري".
وأضاف عثمان، أن قوى إعلان الحرية والتغيير طرح أن" يكون عدد الأعضاء المدنيين بالمجلس السيادي بعدد 10 أعضاء، بينما يطرح المجلس العسكري أن يكون عدد العسكريين في المجلس السيادي 7 من جنرالات الجيش، فيما يحتل المدنيين، عدد 3 أعضاء فقط".
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي معارض بالسودان يلمح لإمكانية التوصل اليوم لاتفاق نهائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.