مسئول إيرانى: طهران ليست بصدد إغلاق مضيق "هرمز" الاستراتيجى

وأضاف باقرى - فى تصريحات بثتها قناة "العربية الحدث"، أن المسؤولين الإيرانيين أوضحوا أن إيران لا تريد إغلاق مضيق "هرمز"، فيما توفر حرية الأمن للملاحة فى المضيق، لافتا إلى أنه فى حالة وجود ما أسماه ب" المزيد من العداء " فإن (طهران ) ستكون قادرة على إغلاقه.
وكان قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكنزي، قد صرح فى وقت سابق بأن الولايات المتحدة ستنشر الأدوات اللازمة لمواجهة أى أعمال خطيرة تقوم بها إيران.
يذكر أن الحرس الثورى الإيرانى كان هدد الأسبوع الماضى " مجددا " بإغلاق مضيق "هرمز " الاستراتيجى فى الخليج العربى - وذلك بعد ساعات من ورود أنباء عن نية (واشنطن ) الإعلان عن إلغاء الإعفاءات الاستثنائية عن الدول الثمانى التى لا تزال تستورد النفط الإيرانى.
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