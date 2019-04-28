قرار بحصر الشركات الحكومية وتصنيفها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أصدر المجلس العسكري الانتقالي قراراً برقم (3) لسنة (2019) بتشكيل لجنة لحصر وتصنيف ومراجعة الشركات الحكومية والتي تساهم فيها الدولة بأي نسبة في إطار حصر الشركات الحكومية ومراجعتها.

وقال المستشار العام رئيس الإدارة القانونية بمجلس الوزراء مولانا محمد أحمد الغالي في تصريح صحفي اليوم “الأحد”، إن اللجنة ستباشر مهامها إعتبارا من الأحد، مشيرا إلي أن مهام اللجنة حصر الشركات الحكومية وتصنيفها والتوصية بشأنها ، مضيفا أن اللجنة ستقوم برفع تقرير لرئيس اللجنة الإقتصادية بالمجلس العسكري خلال شهر، مؤكدا أن أي شركة حكومية يثبت تورطها في أي فساد مالي سيتم فتح بلاغ في مواجهتها بنيابة المال العام.

وأوضح الغالي أنه ستتم تصفية بعض الشركات الحكومية وحذفها من السجل التجاري، فيما ستخرج الحكومة من بعض الشركات الحكومية ، كما سيتم التوصية بإستمرارية بعض الشركات الحكومية التي تعمل بصورة جيدة، مناشدا الجميع بأهمية التبليغ عن وجود أي معلومات أو مستندات تخص الشركات الحكومية سواء داخليا أو خارجيا وتقديمها للجنة والتي ستقوم بدورها في التحري عن صحة تلك المعلومات والمستندات والنظر فيها لعمل الإجراءات المطلوبة بخصوصها.

ويترأس اللجنة المستشار العام ممحمد أحمد علي الغالي وعضوية مستشارين من المسجل التجاري والمراجع العام والاستخبارات العسكرية والأمن الإقتصادي.