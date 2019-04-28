الصادق الهادي المهدي يدعو عضوية حزبه للاستعداد لمرحلة الانتخابات القادمة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أكد رئيس حزب الأمة دكتور الصادق الهادي المهدي دعم الحزب للقوات المسلحة وهي تسعي لتحقيق الاستقرار وبسط الأمن والطمأنينة وسط المواطنين عبر المجلس العسكري الانتقالي ، وأعلن الهادي لدي مخاطبته أمس بالخرطوم للقاء الحاشد لقيادات الحزب أن الفترة القادمة تتطلب تنازلات من جميع القوي السياسية الوطنية وصولا لحالة تراضي تام يعبر بالبلاد الفترة الانتقالية استعدادا للانتخابات القادمة مشيرا لرؤية الحزب للخروج من الأزمة الحالية للوطن القائمة علي اعتماد المجلس العسكري الانتقالي كمجلس للسيادة لقيادة السودان في الفترة الانتقالية مع إضافة شخصيات مدنية محدودة وتشكيل الحكومة من التكنوقراط والكفاءات بدون ادني محاصصة حزبية بجانب اعتماد عامين للفترة الانتقالية وتمثيل القوي السياسية في المجلس التشريعي الاتحادي والمجالس الولائية محذرا من دعاوي الإقصاء التي بدأت تبرز من عدد من القوي السياسية ودعا دكتور الصادق عضوية الحزب للاستعداد لمرحلة الانتخابات القادمة. آخر لحظة المادة السابقة تعرّف على تشكيلة الهلال العاصمي أمام هلال كادوقلي المقالة القادمة قرار بحصر الشركات الحكومية وتصنيفها

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