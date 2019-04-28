تعرّف على تشكيلة الهلال العاصمي أمام هلال كادوقلي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن المدير الفني للهلال الخرطوم نبيل الكوكي عن التشكيلة التي سيدفع بها في مباراة اليوم”الأحد” أمام هلال كادوقلي ضمن المرحلة المؤجلة من مباريات المجموعات بالدوري الممتاز.

وضمت القائمة كلاً من جمال سالم في حراسة المرمى، في خط الدفاع أطهر الطاهر، حسين الجريف، عبد اللطيف بوي، فارس عبد الله ويلعب في وسط الملعب أبوعاقلة عبد الله،شرف الدين شيبوب،محمد عبد الوهاب دراج.

وسيقود خط الهجوم ولاء الدين موسى،بشة الصغير ومحمد موسى الضي.