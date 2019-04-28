الزراعة : بدء الاستعدادات للموسم الصيفي بالولايات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

طافت وزارة الزراعة والغابات على الولايات المعنية بالموسم الصيفي وتشمل ولايات القطاع الأوسط والشرقي (الجزيرة, سنار, السوكي, النيل الأبيض, القضارف, الرهد)، للوقوف على تحضيرات الموسم للعام 2019 -2020م إنفاذا لتوجيهات اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري. واستعرض الوزيرالمكلف للزراعة بابكر عثمان خطة الوزارة للموسم الصيفي والاستعدادات التي تمت للموسم ومعرفة أهم المشكلات بالنسبة للقطاع الزراعي وكيفية تأمين الوقود بجانب سبل تطوير العمل الزراعي الكفيلة برفع الإنتاج والإنتاجية. ووعد الوكيل المسؤولين بتلك الولايات بتوفير متطلبات الموسم من مدخلات وتمويل ووقود من الميناء لمناطق الإنتاج مباشرة، مشددا على وضع ضوابط لذلك، مؤكداً توفير الوقود للمزارعين في الوقت المناسب وتأمين وصوله لمناطق الإنتاج، مشدداً على أهمية محافظة المزارعين على حصتهم منه, داعياً للاستفادة من التقانات في زيادة الإنتاجية واصفا هذا الموسم بالاستثنائي ونجاحه يعتبر نجاحا للموسم المقبل, مؤكداً توفير مطلوبات الموسم الزراعي الصيفي بقرار من اللجنة الاقتصادية للمجلس العسكري, مشيراً إلى أهمية برنامج توطين التقاوي داخليا بجانب الاهتمام بالأحزمة الشجرية والبحوث الزراعية. وأشار ممثل مشروع الجزيرة مصطفى إبراهيم إلى حصاد 351 ألف فدان وبلغ متوسط إنتاج الفدان 12 جوالا، كاشفا عن خطة للتوسع الرأسي والأفقي بمساحة قدرها 250 ألف فدان. وأكد والي سنار أحمد صالح جاهزية الولاية لضبط الوقود، كاشفاً عن تكوين غرفة عمليات وعمل مسارات واضحة ووضع خارطة استثمارية, مؤكداً تفقدهم مشروع الرماش الزراعي والوقوف على حراثة الأرض وسير عمل طلمبات المياه، مؤكداً أن الولاية سوف تشكل لجنة تراقب سير الوقود. وأكد مدير عام الإنتاج بولاية سنار خشم الموس، أن المساحة المستهدفة لهذا الموسم 200 ألف فدان، مشيراً لعدم وصول الوقود للولاية، لافتا للحاجة لمواعين للتخزين، مؤكداً تكوين لجنة لتوزيع الوقود، مطالباً بإعادة مشاريع سنار للأيلولة. ولفت ممثل هيئة السوكي الزراعية أحمد التيجاني للخطة التأشيرية لزيادة المساحة الرأسية 62 ألف فدان، مؤكداً توفر جميع المدخلات من تقاوي وأسمدة. وأكد والي للقضارف المكلف محيي الدين أحمد الهادي على أهمية المحور الزراعي في الدفع الاقتصادي والتوطين, داعياً إلى ضرورة توفير المدخلات الزراعية والتمويل في الوقت المناسب بجانب الاهتمام بالبنية التحتية وتوفير المدخلات, مشيراً إلى أهمية توفير الأمن والتقانات الزراعية لأرض الفشقة, مؤكدا دعمه ومساعدته والعمل على توفير المدخلات الزراعية، داعياً للاهتمام بتحديد خرط المسارات وتحديد الخرط الاستثمارية لاستقرار الموسم الزراعي، مؤكداً على أهمية تكوين غرفة متابعة. وأكد مدير عام الإنتاج بولاية النيل الأبيض استعداد الولاية بمساحة قدرها 4464 فدانا، مؤكداً عدم وجود مشكلة في التمويل والتقاوي والمدخلات، مطالباً بتوفر الوقود في الوقت المناسب.