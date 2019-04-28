حظر الفول السوداني على طائرات شركة بريطانية.. لهذا السبب(….)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

حظرت شركة طيران بريطانيّة بيع جميع أنواع المكسَّرات على متن رحلاتها؛ في محاولة لحماية ركّابها الذين يعانون الحساسيّة.

وقررت شركة “إيزي جيت” (Easy Jet) للرحلات الجويّة منخفضة التكلفة أيضاً منع الركّاب من إحضار المكسَّرات على متن الطائرة حال وجود مصاب بالحساسيّة، حسب صحيفة “إندبندنت” البريطانيّة.

ودخل التغيير حيّز التنفيذ خلال شهر مارس/آذار، إذ أزالت شركة الطيران الفول السوداني من قائمتها.

ورغم هذا القرار، لا تزال “إيزي جيت” تبيع حلوى البقلاوة، والتي تحتوي على المكسَّرات، لكن الشركة قالت إنَّها “ستعيد تشكيل طريقة إعدادها” خلال الأشهر المقبلة، ومع هذا التغيير لن يُباع أي نوع من المكسَّرات على متن الطائرة.

وقال متحدث باسم الشركة: “تعد سلامة ورفاهيّة جميع عملائنا وطاقمنا من أهم أولوياتنا، لذلك لدينا عدد من الإجراءات لحماية عملائنا المصابين بحساسيّة المكسَّرات”.

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وأضاف: “نطلب من أي عميل مصاب بحساسيّة من المكسَّرات، إخطارنا قبل السفر وسنطلب من العملاء الآخرين الذين يسافرون على متن الطائرة عدم تناول أي منتجات تحتوي على مكسَّرات أحضروها معهم، كما يمكن للمسافرين أيضاً إخطار شركة الطيران البريطانيّة أثناء عملية الحجز عبر الإنترنت”.

ويبدو أن القرار جاء بعد قضية انتشرت بشكل كبير في بريطانيا وهي وفاة فتاة تبلغ 15 عاماً تدعى ناتاشا إدنان لابيروس على متن شركة الخطوط الجوية البريطانيّة من لندن إلى نيس بعد تناول شطيرة اشترتها في مطار هيثرو تحتوي على بذور السمسم داخل العجينة في يوليو/حزيران 2016.

وهو السبب الذي جعل عائلة الفتاة تدعو إلى إجراء تغيير في قانون وضع العلامات الغذائية في المطارات وعلى متن الطائرات بعد التحقيق في وفاتها، التي انتهت في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، حسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانيّة.

وتوقفت بعض شركات الطيران مثل خطوط الطيران البريطانية (British Airways) عن بيع الفول السوداني كوجبات خفيفة في جميع الرحلات الجوية أو كمكونات في الوجبات.