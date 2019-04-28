“الإيقاد” تدعو لإجتماع لمناقشة سير تنفيذ إتفاق سلام جنوب السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت الحركة الشعبية بقيادة د. رياك مشار عن تلقيها دعوة رسمية للمشاركة في إجتماعات ستعقد بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا لمناقشة سير تنفيذ إتفاقية السلام التي وقعت بالخرطوم.

وقال فوك بوث مدير الإعلام بالحركة في تصريح لـ(smc) إن رئيس الحركة د. رياك مشار سيقود وفد المعارضة للمشاركة في الإجتماع، مبيناً أن الدعوة جاءت من سكرتاريا منظمة الإيقاد لمناقشة سير تنفيذ الإتفاق.

وأوضح بوث إن الإجتماع سيكون خلال مطلع مايو المقبل بمشاركة كافة الأطراف التي وقعت على إتفاق السلام. smc المادة السابقة مطالبات بإعادة صلاحيات التجارة لضبط الأسعار المقالة القادمة البرهان: الرئيس المعزول كان يريد استخدام القوة لفض الاعتصام

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