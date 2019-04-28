مطالبات بإعادة صلاحيات التجارة لضبط الأسعار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أكد الخبير الاقتصادي د. حسين القوني علي ضرورة إعادة ودعم النشاط التعاوني وتوسيعه بصورة أكبر، وعمل توازن مابين عمليتي الاستهلاك والإنتاج، وقال القوني في تصريح لـ(آخر لحظة) إن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة النظر في القوانين التجارية والمالية لمواكبة متطلبات الأسواق، قاطعاً أن الأحداث وما صاحبها من بشريات خاصة ودائع ومنح دول الخليج وغيرها، وانخفاض في الدولار، لن يكون لها أثر ملموس في انخفاض السلع في الوقت الحالي، موضحاً أن الأمر يتطلب بعض الوقت، لإحداث تغيير حقيقي في الأسعار.

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