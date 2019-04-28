“أبوظبي للتنمية” يودع 250 مليون دولار في البنك المركزي السوداني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

وقع صندوق أبوظبي للتنمية، اليوم الأحد، اتفاقية مع بنك السودان المركزي، يتم بموجبها إيداع 250 مليون دولار، أي ما يعادل 918 مليون درهم، وذلك بهدف دعم السياسة المالية للبنك وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في السودان.

‎وتأتي الوديعة كجزء من حزمة مساعدات مشتركة أقرتها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية للسودان والبالغ قيمتها 3 مليارات دولار أمريكي لدعم الاقتصاد وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوداني.

‎ووقع الاتفاقية عن جانب الصندوق مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية محمد سيف السويدي، وعن الجانب السوداني مدير عام الأسواق المالية في بنك السودان المركزي آمنة ميرغني حسن التوم، وذلك بحضور نائب مدير عام خليفة القبيسي الصندوق وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين.

وقال السويدي إن الاتفاقية تأتي بتوجيهات من رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث تحرص قيادة الإمارات على دعم الاقتصاد السوداني والحفاظ على استقراره المالي والنقدي.

‎وأضاف، أن العلاقات بين دولة الإمارات والسودان تعتبر نموذجاً يحتذى به للعلاقات الأخوية بين الدول الشقيقة، مشيراً إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية حريص على تعزيز تلك العلاقات ودعمها من خلال مواصلة مسيرة تحقيق التنمية الشاملة في السودان والتي بدأها قبل أكثر من ثلاثة عقود.

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‎وذكر السويدي أن الصندوق مول العديد من المشاريع الاستراتيجية في السودان والتي تركت تأثيراً مباشراً على أفراد المجتمع السوداني وعززت من مسيرة النمو الاقتصادي في البلاد.

‎من جانبها، أشادت التوم، بالدعم الذي تقدمه قيادة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للشعب السوداني، مؤكدةً تقدير السودان للجهود التي تبذلها دولة الإمارات في سبيل مساعدة السودان على النهوض بالاقتصاد وتجاوز التحديات المالية والاقتصادية.

‎وأعربت عن شكرها وتقديرها للتعاون الذي أبداه صندوق أبوظبي للتنمية من خلال هذه الوديعة التي جاءت في توقيت هام، مشيرة إلى أنها ستعمل على تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وستخفف من الضغوطات التي تواجه الجنيه السوداني، وسوف تحقق مزيداً من الاستقرار في سعر الصرف.

‎وكان صندوق أبوظبي للتنمية قد وقع في يناير من عام 2017، اتفاقية مع البنك المركزي السوداني أودع بموجبها 1.470 مليار درهم /400 مليون دولار/ في بنك السودان المركزي، للمساهمة بدعم التنمية الاقتصادية في السودان.

‎يشار إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية بدأ نشاطه التنموي في السودان منذ عام 1976، حيث مول الصندوق العديد من المشاريع التنموية في قطاعات أساسية مثل، الصناعة والطاقة والنقل والمواصلات والمياه والري وغيرها من القطاعات الاستراتيجية الرئيسية في السودان.