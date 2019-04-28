استقرار أسعار الدولار في الأسواق الموازية بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أكد متعاملون مع الأسواق الموازية على استقرار أسعار شراء الدولار في تداولات بداية الأسبوع بالأسواق الموازية للعملات. وأوضحوا أن أسعار شراء الدولار عبر النقد استقر في 60 جنيهاً بينما بلغ سعر البيع 63 ج دون تغيير لأسعار نهاية الأسبوع الماضي. وأشار عدد منهم في حديث مع ( باج نيوز) إلى أن الأسعار عبر الإجراءات المصرفية سجلت 68 ج للشراء و72 ج للبيع. Advertisements وقالوا ” الأسعار مستقرة نوعاً ما منذ منتصف الأسبوع الماضي “. وأكدوا على وجود عرض مرتفع من العملات بسبب رغبة المواطنين في الحصول على السيولة. وحدد بنك السودان المركزي سعر الدولار في تداولات اليوم ب 45 جنيهاً.

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