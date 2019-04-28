شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أودعت الإمارات اليوم الخميس 250 مليون دولار في بنك السودان المركزي، لدعم السياسة المالية للخرطوم وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في السودان.

وذكرت وكالة “وام” أن “صندوق أبوظبي للتنمية” وقع اليوم اتفاقا مع بنك السودان المركزي، يتم بموجبه إيداع 250 مليون دولار لدى الخرطوم.

‎وتأتي الوديعة جزءا من حزمة مساعدات مشتركة أقرتها الإمارات والسعودية للسودان بقيمة 3 مليارات دولار لدعم الاقتصاد السوداني.

‎وكان “صندوق أبوظبي للتنمية” قد وقع في يناير 2017 اتفاقا مع البنك المركزي السوداني أودع بموجبه 400 مليون دولار، في بنك السودان المركزي. المادة السابقة ضباط شرطة يضربون عن العمل لمدة يوم واحد المقالة القادمة استقرار أسعار الدولار في الأسواق الموازية بالخرطوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تودع 250 مليون دولار في بنك السودان المركزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.