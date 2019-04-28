بابا الفاتيكان يتبرع بـ500 مليون دولار للمهاجرين العالقين في المكسيك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تبرع بابا الفاتيكان فرنسيس بـ500 مليون دولار للمساعدة في استقبال المهاجرين من دول أمريكا الوسطى الذين تقطعت بهم السبل في المكسيك.

وذكرت صحيفة “Vatican News” أنه من المقرر إنفاق هذا المبلغ على تمويل 27 مشروعا في 16 كنيسة.

ووصل إلى المكسيك منذ العام الماضي 75 ألف مهاجر من بلدان أمريكا الوسطى، معظمهم من هندوراس، وسلفادور، وغواتيمالا، قاصدين العبور إلى الولايات المتحدة التي أغلقت حدودها أمامهم.

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