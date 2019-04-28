إنفراج نسبي في أزمة السيولة بعد تغذية الصرافات الآلية

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
تشهد أزمة السيولة انفراجاً نسبياً عقب تغذية ماكينات الصراف الألي في العاصمة السودانية الخرطوم.
واصطف عدد كبير من المواطنين أمام ماكينات الصراف الآلي للحصول على الأوراق النقدية منذ نهار أمس (السبت).
وقال عدد منهم لـ( باج نيوز) إن “ماكينات الصراف الآلي عاودت العمل بعد توقف كامل خلال الفترة الماضية”.
وأعربوا عن أملهم في أن تستمر في العمل خلال الأيام القادمة حتى يستطيع المواطنين من تأمين احتياجات شهر رمضان المعظم.
وفي وقت سابق أعلن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق محمد حمدان دلقو، عن استجلاب خط جديد لمطبعة العملة وقال “الآن الطباعة تجري بصورة طيبة لحل أزمة السيولة”
وأضاف دلقو ” ستعود الثقة في الجهاز المصرفي قريباً وترجع عمليات السحب كما كانت في السابق”.
ويعاني السودان من أزمة في الأوراق النقدية دخلت عامها الثاني عقب إقرار الحكومة السابقة لقرار بتحجيم الكتلة النقدية في الأسواق السودانية للسيطرة على أسعار صرف الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية.
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