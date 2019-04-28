صدام ناري بين مريخ أم درمان وهلال شيكان

يسعى المريخ لمواصلة انتصاراته على مستوى البطولة المحلية، عندما يستضيف هلال الأبيض عند الساعة السابعة من مساء اليوم، لحساب الجولة الثانية من بطولة دوري النخبة، ويريد المريخ إضافة هلال التبلدي لقائمة ضحاياه، بعد فوزه الأخير على حي الوادي نيالا بهدف دونه بكري المدينة من ركلة جزاء خلال المباراة التي جرت الخميس.

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ويمتلك المريخ في رصيده ثلاث نقاط، فيما لهلال الأبيض نقطة وحيدة جناها من تعادله أمام الخرطوم الوطني، خلال المواجهة التي جمعتهما الخميس بملعب استاد الخرطوم.

واستعد رفاق أمير كمال لمباراة اليوم بمران وحيد جرى مساء أمس بملعبهم بالعرضة جنوب، صحح خلاله الزلفاني أخطاء مباراة الوادي، ورسم الطريقة التكتيكية التي سيعتمدها أمام أبناء ابراهومة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)