الهلال في اختبار مفخخ أمام أسود الجبال

يخوض هلال كادوقلي في الثالثة والنصف من عصر اليوم الأحد، مباراة مصيرية أمام الهلال، تحدد مشاركته في النخبة أو التحدي وهي مؤجلة من الجولة الـ12 من الدوري الممتاز في مرحلته الأولى، ويملك هلال كادوقلي 15 نقطة في المركز السادس للمجموعة الثانية وأي نتيجة غير الفوز اليوم تعني مشاركته في دوري التحدي واعلان تأهل الشرطة القضارف ومريخ الفاشر إلى دوري النخبة حيث يملك كلاهما 17 نقطة، أما الهلال الذي يعاني من جراحات خروجه من ربع نهائي الكونفدرالية أمام النجم الساحلي ليس أمامه خياراً غير تحقيق الفوز ومصالحة جماهيره الغاضبة حيث يتصدر المجموعة الثانية بـ28 نقطة، بفارق الأهداف عن الأهلي شندي، واستعد لهذه المواجهة بثلاثة تدريبات بعد العودة من القاهرة شهدت غياب اللاعبين الكبار بقيادة القائد عبداللطيف بوي ونصر الدين الشغيل والمالي بوبكر ديارا بجانب النيجيري ايمانويل الذي تم ايقافه من التدريبات وركز الكوكي في التدريبات على الجوانب النفسية والبدنية، مع اعتماده الكامل على اللاعبين الشباب اليوم من أجل اعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي وضخ دماء جديدة في التشكيل الأساسي.

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وتمثل هذه المباراة التي يراقبها فريقا الشرطة القضارف ومريخ الفاشر تحدياً خاصاً للتونسي نبيل الكوكي المدير الفني للفريق الذي يريد تجاوز الخيبة الأفريقية والدخول في الأجواء المحلية بقوة، وركز في التدريب الختامي الذي أجراه الفريق صباح أمس على ملعب القلعة الحمراء على الجوانب البدنية والتكتيكية وسط روح معنوية عالية للاعبين ويتوقع أن تشهد تشكيلة الهلال اليوم العديد من التغييرات بعودة الحارس يونس الطيب، السموأل ميرغني على الطرف الأيمن، حسين الجريف ومؤمن عصام في قلب الدفاع، فارس عبدالله في الطرف الأيسر وفي الوسط يلعب الثلاثي ابوعاقلة عبدالله، محمد دراج وبشة الصغير وشيبوب ويقود الهجوم وليد الشعلة وموفق صديق.

أما فريق هلال كادوقلي الذي يقوده المدرب محمد جمعة يعتمد على مجموعة من اللاعبين الجيدين بقيادة المخضرم سيف مساوي قائد الهلال السابق ومشرف زكريا والنيجيري جيمي اولاغو.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)