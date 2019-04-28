أدلى ترامب بهذا التعليق فى مقابلة عبر الهاتف على برنامج فوكس نيوز مساء الخميس واتهم شخصيات استخباراتية كبيرة، بما فى ذلك برينان، بالتورط فى المؤامرة المفترضة.
فى حديثه إلى قناة MSNBC ، قال برينان: "لا أعتقد أنه أمرا غريبا على الإطلاق أن نستمر فى سماع هذه المهاترات السيكوباتية من ترامب، الذى يزعم أنه تم بذل كل هذا الجهد لمحاولة منعه من الانتخاب أو محاولة الإطاحة به."
وأضاف، قائلا:"أرحب بأى نوع من التحقيق المستمر فيما يتعلق بما فعلناه خلال تلك الفترة الزمنية التى كنا فيها فى الحكومة. لقد أدليت بشهادتى أمام الكونجرس، وسأكون سعيدًا بذلك مرة أخرى".
كانت هذه تفاصيل خبر مدير الـCIA السابق ينتقد "مهاترات ترامب السيكوباتية" بعد حديثه عن مؤامرة ضده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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