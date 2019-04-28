وجاء تعليقه هذا بعد أن قامت وسائل إعلام تركية بنشر معلومات تفيد بأن زيلينسكي كان موجودا أثناء إجازته في تركيا على يخت ضخم بطول 40 مترا.
ووفقا للخدمة الصحفية للرئيس الأوكراني الجديد، فإن مرض وسائل الإعلام الحديثة هو "نشر الأخبار الكاذبة"
ويشار إلى أنه في 26 أبريل/ نيسان، كتب الرئيس الأوكراني عبر صفحته على موقع "الفيسبوك" أنه سوف يذهب مع أطفاله إلى المهرجان السنوي في تركيا وسيعود خلال يومين.
هذا وجرت الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، يوم 21 أبريل، وشارك فيها رئيس الدولة الحالي، بيترو بوروشينكو والفائز بالجولة الأولى، فلاديمير زيلينسكي، ووفقا للجنة الانتخابات المركزية الأوكرانية، فإن زيلينسكي فاز في الجولة الثانية بنسبة 73.22% من أصوات الناخبين.
كانت هذه تفاصيل خبر زيلينسكي يعلق على إجازته في يخت ضخم: أنا رجل بسيط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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