ومن المقرر أن تكون لعبة "رحلة ماريو كارت" الجديدة، متاحة للتحميل على الهواتف العاملة بنظام تشغيل "أندرويد"، وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.
وكانت الشركة اليابانية قد طرحت نسخة تجريبية من اللعبة الشهيرة عام 2018، ولكنها تراجعت عن فكرة طرحها سريعا، من أجل إجراء تطويرات كبرى عليها.
ومن المتوقع أن تكون "ماريو" متاحة بصورة كاملة على نظامي "أندرويد" و"آي أو إس" بنهاية الصيف الجاري.
وسيتم طرح النسخة الأولى من لعبة " Mario Kart Tour" في الولايات المتحدة واليابان في الفترة من 22 مايو/ أيار حتى 4 يونيو/ حزيران المقبل.
وكان من المفترض أن يتم إطلاق نسخة لعبة "ماريو" الشهيرة في تسعينات القرن الماضي خلال شهر مارس/ آذار الماضي، لكن نينتندو، تراجعت عن الفكرة من أجل تحسين جودة التطبيق، وتوسيع عروض المحتوى بعد الإطلاق.
كانت هذه تفاصيل خبر طرح لعبة "ماريو" المنتظرة على هواتف أندرويد خلال أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.