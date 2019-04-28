الخطوط الاسكندنافية تلغى 1200 رحلة جراء إضراب للطيارين

ألغت الخطوط الجوية الاسكندنافية (ساس) ما يزيد على 1200 رحلة مقررة ليومى الاثنين والثلاثاء، بسبب إضراب للطيارين أثر بالفعل على عشرات الآلاف من المسافرين مع دخوله يومه الثالث اليوم الأحد.

وبدأ طيارو ساس إضرابا يوم الجمعة مع انهيار محادثات بخصوص الأجور، وهو ما دفع الناقلة لإلغاء نحو 70 بالمئة من رحلاتها، وأثر على خطط السفر لنحو 170 ألف مسافر على مدى ثلاثة أيام حتى اليوم.

وقالت ساس فى بيان "نأسف بشدة لتأثر عملائنا بالإضراب المستمر للطيارين حيث تلغى ساس الآن رحلات الاثنين والثلاثاء.

"سيؤثر الإضراب على 61 ألف مسافر إضافى يوم الاثنين الذى سيشهد إلغاء 667 رحلة عبر اسكندنافيا. وبالنسبة ليوم الثلاثاء، فسيتأثر 49 ألف مسافر و546 رحلة مغادرة".