وبدأ طيارو ساس إضرابا يوم الجمعة مع انهيار محادثات بخصوص الأجور، وهو ما دفع الناقلة لإلغاء نحو 70 بالمئة من رحلاتها، وأثر على خطط السفر لنحو 170 ألف مسافر على مدى ثلاثة أيام حتى اليوم.
وقالت ساس فى بيان "نأسف بشدة لتأثر عملائنا بالإضراب المستمر للطيارين حيث تلغى ساس الآن رحلات الاثنين والثلاثاء.
"سيؤثر الإضراب على 61 ألف مسافر إضافى يوم الاثنين الذى سيشهد إلغاء 667 رحلة عبر اسكندنافيا. وبالنسبة ليوم الثلاثاء، فسيتأثر 49 ألف مسافر و546 رحلة مغادرة".
كانت هذه تفاصيل خبر الخطوط الاسكندنافية تلغى 1200 رحلة جراء إضراب للطيارين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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