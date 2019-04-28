وفي ديسمبر 2016 ، أصبحت National Action أول جماعة يمينية متطرفة تم حظرها كمنظمة إرهابية منذ الحرب العالمية الثانية، لكن أعضائها شكلوا مجموعات جديدة تحت أسماء مختلفة لمواصلة الجهود لإشعال فتيل الحرب العرقية.
ورغم أن الحظر سمح باعتقال الأعضاء وسجنهم بموجب قوانين الإرهاب، إلا أن المجموعة "تخلصت من جلدها الجديد واستبدلته بآخر" عن طريق الانقسام إلى فصائل إقليمية من شأنها تفادي الحظر.
وأوضحت "الإندنبدنت" أنه بينما تم حظر جماعتين تابعتين للجماعة الأم وتحملان اسمين مستعارين - هما Scottish Dawn و NS131 - بعد تقارير إعلامية عن ارتباطهما بـ National Action ، استمرت الفصائل الأخرى في العمل.
وأكدت صحيفة "الاندبندنت" أن الشرطة ووزارة الداخلية يناقشان ما إذا كانت ستحظر الفصائل المتبقية للجماعة الإرهابية ، وسط جهود مكثفة لمكافحة التطرف اليميني المتطرف.
كانت هذه تفاصيل خبر الإندبندنت: "National Action" اليمينية واصلت عملها فى بريطانيا رغم حظرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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