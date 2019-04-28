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اشتعال النار فى محرك طائرة ركاب إسرائيلية يثير الذعر

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أظهر مقطع فيديو، لحظات مرعبة لركاب طائرة ركاب إسرائيلية، بعد اشتعال النار فى إحدى محركاتها، ما أجبر قائدها للعودة إلى المطار فى هبوط اضطرارى.

ووفقا لـ"RT "، فإن الطائرة تابعة لخطوط الطيران الإسرائيلية "أركيا"، أقلعت من وكانت متجهة إلى تل أبيب، قبل أن يُجبر طاقم الرحلة على العودة والهبوط اضطراريا، ولم يتم الإبلاغ عن أى إصابات.


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