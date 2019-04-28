ووفقا لـ"RT "، فإن الطائرة تابعة لخطوط الطيران الإسرائيلية "أركيا"، أقلعت من برشلونة وكانت متجهة إلى تل أبيب، قبل أن يُجبر طاقم الرحلة على العودة والهبوط اضطراريا، ولم يتم الإبلاغ عن أى إصابات.
كانت هذه تفاصيل خبر اشتعال النار فى محرك طائرة ركاب إسرائيلية يثير الذعر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.