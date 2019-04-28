السلطات المصرية تفتح معبر السلوم الحدودي مع ليبيا بعد إغلاقه لساعات

وقال المصدر الأمني لوكالة سبوتنيك إن "السلطات المصرية فتحت صباح اليوم منفذ السلوم البري بين ليبيا ومصر بعد أغلاق الجانب المصري ليلة أمس الحدود لمدة ساعات لحين أشعار أخر لدواعي أمنية".
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