السلطات المصرية تفتح معبر السلوم الحدودي مع ليبيا بعد إغلاقه لساعات

أعلن مصدر أمني ليبي في منفذ أمساعد البري اليوم الأحد ، فتح الجانب المصري لمنفذ أمساعد الحدودي بين البلدين، بعد إغلاقه لساعات.

وقال المصدر الأمني لوكالة سبوتنيك إن "السلطات المصرية فتحت صباح اليوم منفذ السلوم البري بين ليبيا ومصر بعد أغلاق الجانب المصري ليلة أمس الحدود لمدة ساعات لحين أشعار أخر لدواعي أمنية".

